Бывшая россиянка Данилина стала победительницей US Open

Теннисистка Анна Данилина, представляющая Казахстан, вместе с финном Харри Хелиоваарой стали чемпионами Открытого чемпионата США в миксте

В финале Данилина и Хелиоваара победили за 1 час 13 минут американцев Джессику Пегулу и Остина Крайчека со счётом 6:3, 6:4.

Анна со своим партнером семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-поинта из шести.

Пегула и Крайчек обошлись без двойных ошибок и сделали один брейк, имея девять возможностей выиграть гейм на чужой подаче.

Позднее сегодня пройдет женский финал, где американка Кори Гауфф сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.

На следующий день состоятся парный женский финал с участием Веры Звонарёвой и мужской финал, где Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем.