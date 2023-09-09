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Бывшая россиянка Данилина стала победительницей US Open

С 2010 года Анна выступает за Казахстан.
Бывшая россиянка Данилина стала победительницей US Open
09 сентября 2023 22:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Теннисистка Анна Данилина, представляющая Казахстан, вместе с финном Харри Хелиоваарой стали чемпионами Открытого чемпионата США в миксте

В финале Данилина и Хелиоваара победили за 1 час 13 минут американцев Джессику Пегулу и Остина Крайчека со счётом 6:3, 6:4.

Анна со своим партнером семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-поинта из шести.

Пегула и Крайчек обошлись без двойных ошибок и сделали один брейк, имея девять возможностей выиграть гейм на чужой подаче.

Позднее сегодня пройдет женский финал, где американка Кори Гауфф сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.

На следующий день состоятся парный женский финал с участием Веры Звонарёвой и мужской финал, где Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем.

источник: «Советский спорт»
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