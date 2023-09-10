Гауфф нанесла поражение Соболенко и стала победительницей US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла белоруску Арину Соболенко в финале US Open.

Встреча, которая длилась два часа и три минуты, завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу 19-летней спортсменки.

На счету Гауфф два эйса, пять ошибок на второй подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. У Соболенко четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

Отметим, что Гауфф впервые выиграла турнир «Большого шлема». Соболенко, несмотря на поражение, возглавит рейтинг WTA.