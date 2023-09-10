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Соболенко плакала после финала US Open и сломала ракетку в раздевалке

Турнир проходил в Нью-Йорке.
10 сентября 2023 06:20
автор: Александр Поволоцкий

Белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на свое поражение в финале Открытого чемпионата США.

Напомним, что она уступила в решающем матче американке Коко Гауфф со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

После матча Арина разбила ракетку и выбросила ее в урну в подтрибунном помещении. На церемонии награждения 25-летняя спортсменка не могла сдержать слезы.

Добавим, что белорусская теннисистка впервые в карьере возглавит рейтинг WTA. Он обновится в понедельник, 11 сентября.

источник: «Советский спорт»
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