Соболенко плакала после финала US Open и сломала ракетку в раздевалке

Белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на свое поражение в финале Открытого чемпионата США.

Напомним, что она уступила в решающем матче американке Коко Гауфф со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

После матча Арина разбила ракетку и выбросила ее в урну в подтрибунном помещении. На церемонии награждения 25-летняя спортсменка не могла сдержать слезы.

Добавим, что белорусская теннисистка впервые в карьере возглавит рейтинг WTA. Он обновится в понедельник, 11 сентября.