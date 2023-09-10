Гауфф стала самой молодой американкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в XXI веке

Кори Гауфф установила новый рекорд в истории американского тенниса.

Напомним, что представительница США выиграла US Open. В финале 19-летняя спортсменка обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Таким образом, Гауфф стала самой молодой американкой, выигравшей турнир из серии «Большого шлема» в одиночном разряде у женщин в в XXI веке.

Предыдущей представительницей США, завоевавшей титул в таком возрасте, была Серена Уильямс. В финале US Open-1999 ей было 17 лет.