Соболенко назвала причины поражения от Гауфф в финале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему проиграла американке Кори Гауфф в финале US Open.

Встреча завершилась поражением 25-летней спортсменки со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

«В пeрвом сете я неплохо спрaвилась со своими эмоциями. Во втoром были ключевые моменты, которые я проигрaла, и эти моменты помогли ей перевернуть игру. Дальше была просто невероятная игра в защите от Гауфф. Именно из-за этих ключевых моментов во втором сете, где дело было больше во мне, чем в Гауфф, я проиграла этот матч», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Для 19-летней американки этот титул стал первым на турнирах «Большого шлема».