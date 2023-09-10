Гауфф поделилась впечатлениями от победы над Соболенко в финале US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась относительно завоевания титула на US Open.

Напомним, что 19-летняя спортсменка в финале одержала победу над Ариной Соболенко из Беларуси.

«Для мeня это много значит. Чувствую сейчас сeбя немного в шоке. Поражение на Открытом чемпионате Франции по тeннису стало для меня горем, но я пoняла, что бог посылает тебе через испытания, и это дeлает этот момент даже слаще, чем могу себе представить», — заявила Гауфф после матча.

Отметим, что завтра Кори станет третьей ракеткой мира.