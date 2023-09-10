Анастасия Гурьева стала победительницей юниорского US Open-2023 в паре

Российская теннисистка Анастасия Гурьева вместе с румынкой Мара Гае выиграли юниорский US Open в парном разряде.

В финале они нанесли поражение японкам Саре Саито и Нанаки Сато со счетом 1:6, 7:5, .

Анастасия и Мара сделали пять эйсов, допустили пять двойных и реализовали три из семи брейк-пойнтов. Сара и Нанаки ни разу не подали на вылет, один раз ошиблись на подаче и реализовали четыре из семи брейк-пойнтов.

Отметим, что Гурьева и Гае одержали вторую победу за день. Ранее они обыграли в полуфинале другую японскую пару Хаю Киносита / Вакана Сонобе.