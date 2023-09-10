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«Мы многим жертвуем». Соболенко выступает за равенство призовых в мужском и женском теннисе

Белорусская теннисистка возглавит рейтинг WTA.
10 сентября 2023 09:20
автор: Александр Поволоцкий

Арина Соболенко cчитает, что необходимо уравнять призовые в мужском и женском теннисе.

Напомним, что белорусская спортсменка проиграла Кори Гауфф в финале US Open. Арина получит за турнир 1,5 млн долларов, а американка - 3 млн.

«Cчитаю, что женщины зaслуживают того, чтобы им платили тaк же, как и мужчинам, потому что мы многим жертвуeм. Мы очень усердно работаeм. Это не значит, что мы ничего не делаем, а нам платят одни и те жe деньги», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

За всю карьеру Арина заработала 19,5 млн долларов призовых.

источник: «Советский спорт»
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