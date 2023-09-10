Шамиль Тарпищев: у Медведева и Джоковича примерно равные шансы на победу в финале US Open

Глава ФТР Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева выиграть Открытый чемпионат США. Сегодня, 10 сентября, россиянин сыграет в финале US Open с сербом Новаком Джоковичем.

«Результат будет зависеть от психологического состояния игроков и восстановления нервной системы. Касательно Медведева есть вопрос, перешёл ли он пик формы после матча с Алькарасом. А так, шансы на победу примерно равные», - цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, в 2021 году Медведев уже выигрывал US Open. Тогда он оказался сильнее Джоковича в финале – 6:4, 6:4, 6:4. Сам Новак поднимал в Нью-Йорке заветный трофей над головой трижды – в 2011, 2015 и 2018 годах.