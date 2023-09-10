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Соболенко заявила, что выпьет после поражения от Гауфф в финале US Open

Спортсменка планирует отметить другое событие.
10 сентября 2023 13:18
автор: Александр Поволоцкий

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что выпьет после завершения Открытого чемпионата США.

Напомним, что 25-летняя спортсменка проиграла в финале турнира американке Кори Гауфф. Арина возглавит рейтинг WTA в ближайший понедельник.

«Сегодня вечером я обязательно выпью, если мне позволят такое сказать. Да, мы спортсмены, но иногда немного выпиваем», - приводит пресс-служба US Open слова Соболенко.

Отметим, что для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема».

источник: US Open
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