Соболенко заявила, что выпьет после поражения от Гауфф в финале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что выпьет после завершения Открытого чемпионата США.

Напомним, что 25-летняя спортсменка проиграла в финале турнира американке Кори Гауфф. Арина возглавит рейтинг WTA в ближайший понедельник.

«Сегодня вечером я обязательно выпью, если мне позволят такое сказать. Да, мы спортсмены, но иногда немного выпиваем», - приводит пресс-служба US Open слова Соболенко.

Отметим, что для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема».