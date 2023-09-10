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Чесноков считает, что у Медведева есть шансы обыграть Джоковича в финале US Open

10 сентября 2023 16:29
автор: Денис Владимиров

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от решающего матча US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Я видел все матчи Медведева. С каждым матчем он играет всё лучше и лучше, увереннее и увереннее. Если он будет играть так же, у него есть все шансы выиграть у Джоковича. На этой неделе у Даниила были трудовые, тяжёлые матчи. Если он будет свежим, все шансы – на его стороне», – приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».

В полуфинале US Open Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3), Джокович оказался сильнее американца Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6 (7:4)).

Финал US Open состоится 10 сентября и начнётся в 23:00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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