Звонарёва и Зигемунд проиграли финал женского парного разряда US Open 

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд не смогли завоевать титул Открытого чемпионата США в парном разряде.

В финальном матче соревнований российско-немецкая пара уступила канадской теннисистке Габриэле Дабровски и новозеландской спортсменке Эрин Рутлифф со счётом 6:7 (9:11), 3:6.

Общая продолжительность матча составила 2 часа и 15 минут.

На счету победительниц три реализованных брейк-пойнта, две подачи навылет и две двойные ошибки.

Россиянка и немка реализовали один брейк-пойнт и допустили пять двойных ошибок.

Дабровски и Рутлифф впервые совместно одержали победу в турнире в рамках женского парного разряда.