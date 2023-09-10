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Звонарёва и Зигемунд проиграли финал женского парного разряда US Open 

Победителями турнира стали канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф.
10 сентября 2023 22:29
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд не смогли завоевать титул Открытого чемпионата США в парном разряде.

В финальном матче соревнований российско-немецкая пара уступила канадской теннисистке Габриэле Дабровски и новозеландской спортсменке Эрин Рутлифф со счётом 6:7 (9:11), 3:6.

Общая продолжительность матча составила 2 часа и 15 минут.

На счету победительниц три реализованных брейк-пойнта, две подачи навылет и две двойные ошибки.

Россиянка и немка реализовали один брейк-пойнт и допустили пять двойных ошибок.

Дабровски и Рутлифф впервые совместно одержали победу в турнире в рамках женского парного разряда.

источник: «Советский спорт»
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