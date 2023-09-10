Владимир Камельзон: не стоит называть Джоковича чемпионом раньше времени, нас ждёт большая игра

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

«Все, кто отдал титул сербу, - не разбираются в теннисе. Нас ждёт большая игра. Финал всегда непредсказуем, при этом оба шикарно и без особых проблем прошли весь турнир.

Но Медведев выбил с «Большого шлема» первую ракетку мира. Он просто снёс Алькараза, даже не заметив его на своём пути. Как после такого великолепного матча можно называть фаворитом Джоковича? Не стоит отдавать ему чемпионский титуо раньше времени. Медведев навяжет серьёзную борьбу», - цитирует Камельзона «Чемпионат».