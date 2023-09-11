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Джокович хотел помочь встать Медведеву после падения в третьем сете, Даниил отказался

Решающая встреча US Open прошла в Нью-Йорке.
11 сентября 2023 03:14
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от помощи Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США.

Напомним, что решающий матч турнира завершился победой сербского спортсмена со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Даниил упал на корт во время одного из розыгрышей в третьем сете. Джокович перелез через сетку и хотел помочь Медведеву встать. Медведев попросил Новака дать ему полежать и отказался от его помощи.

Отметим, что после второго сета россиянин брал медицинский таймаут.

источник: «Советский спорт»
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