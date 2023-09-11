«Что ты здесь ещё делаешь?». Медведев обратился к Джоковичу после финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении в финале Открытого чемпионата США.

Напомним, что третья ракетка мира уступил в решающем матче сербу Новака Джоковича. Даниил обратился к сопернику после встречи.

«Хочу спросить Новака, что ты здесь еще делаешь? Поздравляю тебя и вашу команду. Чувствую, что у меня неплохая карьера. В моем активе всего 20 титулов, а у вас 24 победы на турнирах «Большого шлема», — заявил Медведев.

Финал Открытого чемпионата завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу серба.