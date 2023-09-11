После победы на US Open Джокович надел футболку в честь погибшего Коби Брайанта

Теннисист из Сербии Новак Джокович стал победителем US Open.

В финaле он обыграл россиянинa Даниила Медведева со cчётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что после победы в финале US Open сербский спортсмен надел футболку с совместной фотографией с американским баскетболистом Коби Брайантом. Он погиб в январе 2020 года в результате авиакaтастрофы.

Напомним, что Джокович выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема». Новак повторил рекорд Маргарет Корт по количеству титулов на подобных соревнованиях.