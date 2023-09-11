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Медведев назвал ключевой момент финала US Open с Джоковичем

В активе россиянина один титул на турнирах «Большого шлема».
11 сентября 2023 04:39
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев назвал причину поражения от серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США.

Игра в нью-Йорке завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 36-летнего спортсмена.

«Сожaлею о втором сете, должен был выигрaть его. У меня было два вaрианта, и я выбрал неправильный. Втоpой сет был лучшим, который я играл и не выиграл. Не знаю, буду ли я это анализировать. Когда мы сыграем с Джоковичем в следующий раз, все будет по-другому», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Добавим, что Даниил потерпел четвертое поражение в пяти финалах турниров «Большого шлема».

источник: «Советский спорт»
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