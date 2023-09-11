Новак Джокович: если бы знал, что у Медведева годовщина свадьбы, результат мог быть другим

Новак Джокович ответил своему сопернику по финалу US Open Даниилу Медведеву.

Напомним, что сербский теннисист выиграл титул. Новак победил в решающем матче со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Ранее россиянин сообщил, что в день финала у него была годовщина свадьбы.

«Хочу поздравить Медведева с фантастическим турниром. Извини за сегодняшний результат и поздравляю тебя и твою жену с юбилеем! Если бы я знал, что у вас сегодня годовщина, результат мог быть другим», — заявил Джокович на пресс-конференции.

Отметим, что в 2021 году Медведев выиграл турнир, обыграв Джоковича также в годовщину свадьбы.