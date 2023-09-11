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Медведев сравнил матчи с Джоковичем и Алькарасом на Открытом чемпионате США

Турнир прошёл в Нью-Йорке.
11 сентября 2023 05:30
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев сравнил два своих матча в решающей стадии US Open.

Напомним, что в полуфинале третья ракетка обыграл испанца Карлоса Алькараса, а затем уступил сербу Новаку Джоковичу.

«Против Карлоса я провел один из лучших матчей в своей жизни и это нелегко повторить. Конечно, я старался, поэтому во втором сете с Джоковичем мне удалось поднять свой уровень, но этого оказалось недостаточно», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Даниил пять раз выходил в финалы турниров «Большого шлема, но выиграл лишь US Open в 2021 году.

источник: «Советский спорт»
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