Медведев сравнил матчи с Джоковичем и Алькарасом на Открытом чемпионате США

Российский теннисист Даниил Медведев сравнил два своих матча в решающей стадии US Open.

Напомним, что в полуфинале третья ракетка обыграл испанца Карлоса Алькараса, а затем уступил сербу Новаку Джоковичу.

«Против Карлоса я провел один из лучших матчей в своей жизни и это нелегко повторить. Конечно, я старался, поэтому во втором сете с Джоковичем мне удалось поднять свой уровень, но этого оказалось недостаточно», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Даниил пять раз выходил в финалы турниров «Большого шлема, но выиграл лишь US Open в 2021 году.