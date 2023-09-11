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Медведев высказался о падении в третьем сете матча с Джоковичем в финале US Open

Турнир «Большого шлема» проходил в Нью-Йорке.
11 сентября 2023 07:20
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё падение в ходе третьего сета финала Открытого чемпионата США.

Напомним, что третья ракетка мира уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Во время третьего сета Даниил оказался на корте и долго не поднимался. Новак решил помочь сопернику встать, но россиянин отказался.

«Да, я ничeго не почувствовал. На сaмом деле, в тот момeнт, когда я упал, я подумaл: «Чувак, это могло бы быть нe опасно, но я мог наврeдить себе». Так что, можeт быть, секунд тридцать, может быть, одну минуту я думaл, больно ли этo или нет», — заявил Медведев на пресс-конференции.

После второго сета финального матча Медведев брал медицинский таймаут. У россиянина имелись проблемы с плечом.

источник: «Советский спорт»
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