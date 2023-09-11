Эксперт - о финале US Open: у Новака бак был заполнен, а у Медведева наполовину пустой

Оба теннисиста на данный момент находятся на близком уровне, однако Джокович сегодня показал себя более сбалансированным и разным, заявил заслуженный тренер России Борис Собкин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

Матч Даниила Медведева и Новака Джоковича завершился победой серба с счётом 3:0 (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

«Джокович играл чуть более вариативно, чем Даня, более сбалансированно. Это были три разных сета. В первом Даниил не сразу вошёл в игру, как и в матче с Рублёвым, однако Андрей его за это простил, а Джокович довёл сет до победы. Второй был абсолютно равный, очень хороший по качеству игры. Всё решило то, что на тай-брейке Джокович сыграл очень здорово несколько очень важных мячей. В третьем сете качество было уже чуть хуже, оба теннисиста подустали, морально были в разном состоянии - Джоковичу надо было доводить матч до победы, а Дане искать моральные силы и пытаться одержать верх за счёт победы в трёх сетах, что было бы очень тяжело. Ошибок и брейков стало больше. В итоге Джокович показал себя лучше.

Действительно, матч с Алькарасом был тяжёлым для Медведева не столько физически, сколько морально. Победить Карлоса было психологически очень сложно, этот матч затратил много сил. Именно из-за этого Джокович и Даня к финалу подошли в разном состоянии. У Новака баки были заполнены, а у Даниила наполовину пустые. Думаю, на данный момент оба финалиста находятся на близких уровнях, однако после матча с Алькарасом Даниил попросту не успел восстановиться», - сказал Собкин.

Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от Новака Джоковича в финале US Open.