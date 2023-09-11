ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российская теннисистка Савиных победила немку Фридзам на старте турнира в Осаке

Матч продолжался 2 часа 9 минут.
11 сентября 2023 12:21
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Валерия Савиных в первом круге турнира в Осаке победила немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Савиных за матч шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из 12 брейк-поинтов.

На счету Фридзам восемь эйсов, три двойные и аналогичное количество брейков при девяти возможностях выиграть гейм на подаче россиянки.

Следующей соперницей Савиных может стать соотечественница Диана Шнайдер, если та пройдет Юлию Путинцеву, представляющую Казахстан.

источник: «Советский спорт»
Анна Дмитриева: Медведев упустил шанс на борьбу с Джоковичем в первом же сете
Эксперт высказалась о поражении россиянина.
11.09.2023 12:30
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Янчук назвал причину поражения Медведева в финале US Open: тактика серба оказалась правильной
Эксперт разобрал финальный матч Даниила против Новака Джоковича.
11.09.2023 12:25
Теннис
автор: Элина Бурина
Эксперт - о финале US Open: у Новака бак был заполнен, а у Медведева наполовину пустой
Собкин также отметил, что моральная усталость после матча с Алькарасом помешала россиянину на пути к победе.
11.09.2023 11:52
Теннис
автор: Элина Бурина
Медведев заработал более миллиона долларов за выступление на US Open
Медведев заработал более миллиона долларов за выступление на US Open
Российский теннисист дошёл до финала.
11.09.2023 08:30
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев высказался о падении в третьем сете матча с Джоковичем в финале US Open
Турнир «Большого шлема» проходил в Нью-Йорке.
11.09.2023 07:20
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Тарпищев назвал причину поражении Медведева в финале US Open
Тарпищев назвал причину поражении Медведева в финале US Open
Решающий матч проходил на корте «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке.
11.09.2023 06:02
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Соболенко стала первой ракеткой мира, Касаткина поднялась на 12-е место рейтинга WTA
Соболенко стала первой ракеткой мира, Касаткина поднялась на 12-е место рейтинга WTA
Ига Швентек возглавляла рейтинг 75 недель.
11.09.2023 05:42
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев сравнил матчи с Джоковичем и Алькарасом на Открытом чемпионате США
Турнир прошёл в Нью-Йорке.
11.09.2023 05:30
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Новак Джокович: если бы знал, что у Медведева годовщина свадьбы, результат мог быть другим
Теннисисты сыграли свой второй финал в истории Открытого чемпионата США,
11.09.2023 05:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.