Российская теннисистка Савиных победила немку Фридзам на старте турнира в Осаке

Российская теннисистка Валерия Савиных в первом круге турнира в Осаке победила немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Савиных за матч шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из 12 брейк-поинтов.

На счету Фридзам восемь эйсов, три двойные и аналогичное количество брейков при девяти возможностях выиграть гейм на подаче россиянки.

Следующей соперницей Савиных может стать соотечественница Диана Шнайдер, если та пройдет Юлию Путинцеву, представляющую Казахстан.