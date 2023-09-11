Анна Дмитриева: Медведев упустил шанс на борьбу с Джоковичем в первом же сете

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева выразила своё мнение о поражении российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США. Он уступил Джоковичу.

«Случилось то, чего я боялась — настоящей энергии на финал у Дани не было. В первом сете он сразу же упустил шанс на борьбу. Во втором сете всё решалось: чуть изобретательнее сыграл Джокович. Новак оказался сильнее», – приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

Джокович одолел россиянина за три сета. Это 24-й трофей ТБШ за карьеру серба. По этому показателю он сравнял мы с Маргарет Корт.