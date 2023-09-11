Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Осаке

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Осаке (Япония), матчи которого проходят на хардовых кортах.

В игре первого раунда 19-летняя россиянка уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и закончилась победой Путинцевой в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

Россиянка сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи. Её соперница выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.