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Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Осаке

Россиянка вылетела на старте соревнований.
11 сентября 2023 12:56
автор: Денис Владимиров

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Осаке (Япония), матчи которого проходят на хардовых кортах.

В игре первого раунда 19-летняя россиянка уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и закончилась победой Путинцевой в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

Россиянка сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи. Её соперница выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

источник: «Советский спорт»
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