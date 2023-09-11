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Вихлянцева назвала причину поражения Медведева в финале US Open-2023 

Россиянин уступил титул сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. 
11 сентября 2023 17:47
автор: Глеб Шевяков

Победительница трёх турниров ITF Наталья Вихлянцева объяснила, почему российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Сербии Новака Джоковича в финальном матче Открытого чемпионата США 2023 года.

Очная встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 36-летнего спортсмена.

«Новак к финалу подошёл в прекрасной форме, он всегда стабилен физически, психологически и технически. Я не считаю, что Даня ничего не смог сделать в финале. Просто Новак не собирался сдаваться, в финале он заметно лучше выступил, чем Даня. Если смотреть по счёту, то Даня сломался психологически после второго сета. Но Новак просто себя показал в идеальной форме, а когда он в идеальной форме, то со стороны кажется, что соперник его психологически ломается», – приводит слова теннисистки Metaratings.ru.

Джокович в 24-й раз стал победителем турниров серии «Бoльшого шлема». Медведев выиграл US Open в 2021 году.

источник: Metaratings.ru
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