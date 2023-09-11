Андрей Ольховский: результат Звонарёвой на US Open не просто хороший, а великолепный

Победитель двух ТБШ в миксте Андрей Ольховский высказался о выступлении Веры Звонарёвой на US Open.

Россиянка в паре с немкой Лаура Зигемунд дошли до финала, в котором проиграли Эрин Рутлифф (Новой Зеландии) и Габриэле Дабровски (Канада).

«Результат Веры не просто хороший, а великолепный. Она великолепно играла и заслуженно дошла до финала. Ничего страшного в том, что проиграли в финале, нет. В 39 лет выйти в финал турнира Большого шлема - это выдающееся достижение», - приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, на счету Звонарёвой 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 13 – в парном.