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Андрей Ольховский: результат Звонарёвой на US Open не просто хороший, а великолепный

А ведь Вере уже 39 лет.
11 сентября 2023 19:42
автор: Тимур Пацюк

Победитель двух ТБШ в миксте Андрей Ольховский высказался о выступлении Веры Звонарёвой на US Open.

Россиянка в паре с немкой Лаура Зигемунд дошли до финала, в котором проиграли Эрин Рутлифф (Новой Зеландии) и Габриэле Дабровски (Канада).

«Результат Веры не просто хороший, а великолепный. Она великолепно играла и заслуженно дошла до финала. Ничего страшного в том, что проиграли в финале, нет. В 39 лет выйти в финал турнира Большого шлема - это выдающееся достижение», - приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, на счету Звонарёвой 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 13 – в парном.

источник: ТАСС
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