Арина Соболенко высказалась о своём лидерстве в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на то, что она стала первой ракеткой мира среди женщин.

В понедельник, 11 сентября, WTA обновил рейтинг лучших теннисисток по итогам которого 25-летняя атлетка обошла представительницу Польши Игу Свёнтек и стала первой ракеткой мира.

«Если бы кто-нибудь, когда я только начинала играть в теннис, сказал мне, что я однажды стану первой ракеткой мира, я бы в это не поверила, но мне очень повезло, и я благодарна за то, что на протяжении всей моей жизни меня поддерживала моя семья и окружение, чтобы я смогла достичь того, что у меня есть сегодня. Спасибо всем за ваши теплые сообщения, вы заставляете меня чувствовать себя особенной. Жажду большего!» — написала белоруска в своих соцсетях.

В финальном матче Открытого чемпионата США Соболенко потерпела поражение от американской теннисистки Кори Гауфф со счётом 6:2, 3:6, 2:6. В 2023 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде.