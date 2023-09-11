Пивоварова ждала большего накала в матче Медведева и Джоковича

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о финальном матче US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 36-летнего спортсмена.

«Я ожидала большего накала страстей. Тем более, розыгрыши были по 30 ударов, изматывающие, но все равно качества игры не хватило для финала. Например, матч Медведева с Алькарасом мне понравился гораздо больше, там действительно были страсти и теннис высокого уровня», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Джокович в 24-й раз стал победителем турниров серии «Бoльшого шлема». Медведев выиграл US Open в 2021 году.