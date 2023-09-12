Калинская обыграла Нимайер и вышла во второй круг турнира в Осаке

Российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах оказалась сильнее представительницы Германии Юле Нимайер в первом круге турнира в Осаке (Япония). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 92-й ракетки мира.

Калинская четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. В активе Нимайер - три эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в третий круг Калинская поборется с британкой Хэрриет Дарт.