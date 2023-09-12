Владимир Путин поаплодировал теннисисту Медведеву за финал US Open

Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поаплодировал российскому теннисисту Даниилу Медведеву, которому удалось дойти до финала US Open.

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США россиянин уступил Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 6:7(5:7), 3:6.

«Давайте скажем Даниилу Медведеву спасибо, что он смог это сделать», — сказал модератор форума журналист Илья Доронов на заседании.

После этого предложения Владимир Путин и все участники ВЭФ поаплодировали российскому теннисисту.

Отметим, по итогам турнира Даниил Медведев остался на третьем месте в рейтинге ATP.