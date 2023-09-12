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Владимир Путин поаплодировал теннисисту Медведеву за финал US Open

В решающем матче Открытого чемпионата США россиянин уступил Новаку Джоковичу.
12 сентября 2023 14:23
автор: Виталий Овсянников

Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поаплодировал российскому теннисисту Даниилу Медведеву, которому удалось дойти до финала US Open.

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США россиянин уступил Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 6:7(5:7), 3:6.

«Давайте скажем Даниилу Медведеву спасибо, что он смог это сделать», — сказал модератор форума журналист Илья Доронов на заседании.

После этого предложения Владимир Путин и все участники ВЭФ поаплодировали российскому теннисисту.

Отметим, по итогам турнира Даниил Медведев остался на третьем месте в рейтинге ATP.

источник: «Советский спорт»
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