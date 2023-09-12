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Тарпищев считает, что права спортсменов должны быть в приоритете в вопросе допуска на Олимпиаду

Однако пока ситуация совершенно иная.
Тарпищев считает, что права спортсменов должны быть в приоритете в вопросе допуска на Олимпиаду
12 сентября 2023 14:31
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Международные федерации должны ставить в приоритет права спортсменов в вопросе допуска на Олимпиаду.

«Но даже у нас в теннисе еще ничего не понятно. Решение ведь за Международной теннисной федерацией (ITF), и оно будет после Открытого чемпионата Франции. Надо ждать, но мы на связи с ITF и продолжаем работу с ними», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что нужно руководствоваться интересами атлетов, решение за ними.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: ТАСС
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