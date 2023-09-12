Тарпищев считает, что права спортсменов должны быть в приоритете в вопросе допуска на Олимпиаду

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Международные федерации должны ставить в приоритет права спортсменов в вопросе допуска на Олимпиаду.

«Но даже у нас в теннисе еще ничего не понятно. Решение ведь за Международной теннисной федерацией (ITF), и оно будет после Открытого чемпионата Франции. Надо ждать, но мы на связи с ITF и продолжаем работу с ними», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что нужно руководствоваться интересами атлетов, решение за ними.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.