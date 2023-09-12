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Дядя Надаля рассказал, когда Рафаэль планирует вернуться к выступлениям

Теннисист восстанавливается после операции.
Дядя Надаля рассказал, когда Рафаэль планирует вернуться к выступлениям
12 сентября 2023 15:52
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, сообщил, что испанский теннисист планирует вернуться в тур в начале 2024 года.

В июне этого года 37-летний спортсмен перенёс хирургическое вмешательство на бедре. Операцию провели в Барселоне.

«Рафа в порядке, восстанавливается. Если все пойдёт хорошо, он хочет вернуться на корт для участия в Australian Open в 2024 году», — приводит слова Тони Tennis Head.

Испанец не выступает на турнирах с середины января, когда он получил травму в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Маккензи Макдональдом.

источник: Tennis Head
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