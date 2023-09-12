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Экс-первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована до 2026 года из-за допинга

В пробе спортсменки был обнаружен роксадустат.
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована до 2026 года из-за допинга
12 сентября 2023 18:14
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп была дисквалифицирована до 6 октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил.

В октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в Открытом чемпионате США, дала положительный результат на запрещённый препарат роксадустат.

Спортсменка заявила, что никогда в жизни её не посещала даже мысль об употреблении допинга. Однако в мае орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) выдвинул дополнительное обвинение в адрес Халеп, в результате независимый трибунал признал румынскую теннисистку виновной.

Ранее Халеп многократно критиковала россиянку Марию Шарапову за историю с мельдонием, заявляя, что не хотела бы больше пожимать ей руку.

31-летняя Халеп выиграла за карьеру 24 турнира WTA, в том числе дважды турниры «Большого шлема» – «Роллан Гаррос» в 2018 году и Уимблдон в 2019-м.

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