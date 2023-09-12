Петрова назвала ключевой момент финала US Open между Джоковичем и Медведевым

Призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Надежда Петрова назвала ключевой момент финала Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и сербок Новаком Джоковичем (3:6, 6:7 (5:7), 3:6).

«Второй сет был, наверное, ключевым моментом матча. Даня мог переломить ход игры, у него был сетбол, можно было зацепиться и выиграть. Тем более, Джокович стал немного нервничать, начались двойные ошибки, он отошел от задней линии и стал играть в оборонительный теннис. К сожалению, Даня не смог завершающий мяч этого сета выиграть, слишком консервативно сыграл и не рискнул. По времени они очень долго играли второй сет, было много оставлено сил. И после проигрыша тай-брейка, видимо, Даня решил, что невозможно сделать камбэк», - приводит слова Петровой «Газета.ru».

Второй сет мужского финала длился 1 час 45 минут при счете 4:5 на подаче Джоковича у Медведева был сетбол, но он не смог его реализовать.

После второго сета Новак взял туалетный тайм-аут, а Даниил вызвал врача.

Джокович в 24-й раз стал победителем турниров серии «Бoльшого шлема». Медведев выиграл US Open в 2021 году.