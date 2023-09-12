Джокович заявил, что, если бы он не был сербом, его бы «возносили до небес»

Новак Джокович считает, что звездой мирового спорта ему мешает стать происхождение.

«Я оставляю это на ваше усмотрение и всех остальных, независимо от того, заслуживаю ли я этой дискуссии или нет. Если бы я не был из Сербии, меня вознесли бы на спортивный пьедестал до небес, особенно на Западе - это факт. Но, что ж, это часть моего жизненного пути, я благодарен за то, что я из Сербии, это даёт мне веру и надежду - поэтому все мои победы ещё слаще и это меня удовлетворяет всё больше», - приводит sportklub.n1info.rs слова Новака Джоковича после победы на US Open.

В финале Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Это 24-й трофей «Большого шлема» за карьеру серба. По этому показателю он сравнялся с Маргарет Корт.