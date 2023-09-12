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Джокович заявил, что, если бы он не был сербом, его бы «возносили до небес»

Дискриминация применяется даже по отношению к главной звезде тенниса.
12 сентября 2023 19:31
автор: Максим Скороходов

Новак Джокович считает, что звездой мирового спорта ему мешает стать происхождение.

«Я оставляю это на ваше усмотрение и всех остальных, независимо от того, заслуживаю ли я этой дискуссии или нет. Если бы я не был из Сербии, меня вознесли бы на спортивный пьедестал до небес, особенно на Западе - это факт. Но, что ж, это часть моего жизненного пути, я благодарен за то, что я из Сербии, это даёт мне веру и надежду - поэтому все мои победы ещё слаще и это меня удовлетворяет всё больше», - приводит sportklub.n1info.rs слова Новака Джоковича после победы на US Open.

В финале Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Это 24-й трофей «Большого шлема» за карьеру серба. По этому показателю он сравнялся с Маргарет Корт.

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