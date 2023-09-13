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WTA выступила с заявлением по поводу дисквалификации Симоны Халеп

Румынка отстранена до 2026 года.
13 сентября 2023 08:20
автор: Тимур Пацюк

WTA выступила с заявлением по поводу дисквалификации румынки Симоны Халеп за нарушение антидопинговых правил.

«Важно, чтобы игроки знали правила Теннисной антидопинговой программы и придерживались их. Независимый трибунал руководствовался этими принципами при вынесении вердикта Симоне, который можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде. WTA поддержит все принятые решения и продолжит внимательно следить за развитием событий», - сообщила пресс-служба WTA.

Халеп является бывшей первой ракеткой планеты. На её счету две победы на турнирах «Большого шлема»: Открытый чемпионат Франции (2018) и Уимблдон (2019).

Напомним, допинг-проба румынки, взятая во время участия в US Open в октябре 2022 года, дала положительный результат на запрещённый препарат роксадустат.

источник: WTA
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