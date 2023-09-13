Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Осаке

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Уцубо Теннис Сентер» в Осаке (Япония) состоялся матч второго круга турнира категории WTA 250 между россиянкой Анной Калинской и британкой Хэрриет Дарт. Представительница РФ оказалась сильнее – 7:6 (7:5), 6:2.
Встреча продлилась 1 час 45 минут. За это время Калинская ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Дарт три эйса, три ошибки при подаче и четыре успешно использованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале турнира соперницей Калинской станет победитель матча Эшлин Крюгер (США) – Джессика Понше (Франция).
Соревнования в Осаке продлятся до 17 сентября. Призовой фонд составляет $259 303.