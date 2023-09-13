Виктор Янчук: реакция Путина на успех Медведева поспособствует развитию тенниса в России

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о реакции президента РФ Владимира Путина на успехи теннисиста Даниила Медведева.

Накануне на полях Восточного экономического форума глава государства поаплодировал российскому спортсмену, который добрался до финала US Open с Новаком Джоковичем (3:6, 6:7, 3:6).

«Очень здорово, что президент обратил внимание, особенно всенародно это не так часто происходит. Конечно, приятно, что наш вид спорта отмечает высшее руководство страны. Я думаю, это поспособствует развитию тенниса в России», - цитирует Янчука ТАСС.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США (2021). Он дважды добирался до финалов US Open (2019, 2023) и Australian Open (2021, 2022), выиграл 20 турниров АТР.