Джокович расплакался на встрече с болельщиками в Белграде после победы на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович провел встречу с болельщиками в Белграде.
На прошлой неделе спортсмен завоевал 24-й титул турнира «Большого шлема», обыграв россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.
Как сообщает RTS, поприветствовать теннисиста пришли тысячи болельщиков. Джокович вышел с трофеем US Open на балкон Белградского городского собрания. Теннисист не смог сдержать эмоции и расплакался
Также на мероприятии чествовали баскетбольную сборную Сербии по баскетболу. Команда завоевала серебро на чемпионате мира, уступив в решающем матче Германии.
источник: «Советский спорт»