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Джокович расплакался на встрече с болельщиками в Белграде после победы на US Open

В финальном матче серб обыграл Даниила Медведева.
13 сентября 2023 13:24
автор: Александр Поволоцкий

Сербский теннисист Новак Джокович провел встречу с болельщиками в Белграде.

На прошлой неделе спортсмен завоевал 24-й титул турнира «Большого шлема», обыграв россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

Как сообщает RTS, поприветствовать теннисиста пришли тысячи болельщиков. Джокович вышел с трофеем US Open на балкон Белградского городского собрания. Теннисист не смог сдержать эмоции и расплакался

Также на мероприятии чествовали баскетбольную сборную Сербии по баскетболу. Команда завоевала серебро на чемпионате мира, уступив в решающем матче Германии.

источник: «Советский спорт»
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