Зверев рассказал, кто является легендой спорта

Немецкий теннисист Александр Зверев в социальных сетях похвалил серба Новака Джоковича после его победы на US Open — 2023.
«Не знаю, что ещё может доказать этот человек. Ты легенда, мой друг. Не только в теннисе, но и во всём спорте», — написал спортсмен. 10 сентября Джокович стал победителем Открытого чемпионата США — 2023, обыграв в финале турнира россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3)..
Сербский теннисист является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» и на данный момент возглавляет рейтинг АТР.