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Зверев рассказал, кто является легендой спорта

Теннисист оценил своего коллегу.
13 сентября 2023 17:53
автор: Степан Шереметьев

Немецкий теннисист Александр Зверев в социальных сетях похвалил серба Новака Джоковича после его победы на US Open 2023.

«Не знаю, что ещё может доказать этот человек. Ты легенда, мой друг. Не только в теннисе, но и во всём спорте», — написал спортсмен. 10 сентября Джокович стал победителем Открытого чемпионата США 2023, обыграв в финале турнира россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3)..

Сербский теннисист является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» и на данный момент возглавляет рейтинг АТР.

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