Даниил Медведев снялся с турнира UTS во Франкфурте

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с выставочного турнира серии UTS, который пройдёт в немецком городе Франкфурт с 15 по 17 сентября.

27-летний россиянин заявил, что не выступит в соревнованиях из-за усталости, которая накопилась после Открытого чемпионата США (US Open), где он дошёл до финала и уступил сербу Новаку Джоковичу.

Место Медведева на турнире займёт болгарин Григор Димитров. Таким образом, в соревнованиях сыграет только один теннисист из России – Андрей Рублев.

Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига, её организаторами являются тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.