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Дмитрий Турсунов стал тренером Вероники Кудерметовой

Специалист работает с россиянкой с US Open.
Дмитрий Турсунов стал тренером Вероники Кудерметовой
13 сентября 2023 21:30
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Обладатель Кубка Дэвиса Дмитрий Турсунов вошёл в тренерский штаб 18-й ракетки мира, российской теннисистки Вероники Кудерметовой. Об этом рассказал тренер и супруг спортсменки Сергей Демёхин.

«Дмитрий Турсунов вместе с нами, начиная с US Open. Также он будет помогать Веронике на предстоящих турнирах – в Гвадалахаре и по ходу азиатской серии. Загадывать сейчас не будем, но теннисные планы на 2024 год связаны именно с Дмитрием», – цитирует Демёхина телеграм-канал «Теннисный рай».

Кудерметовой 26 лет. Она является победительницей семи турниров WTA (шесть в парном разряде, один – в одиночном).

Ранее Турсунов работал с белоруской Ариной Соболенко, эстонкой Анетт Контавейт, британкой Эммой Радукану и швейцаркой Белиндой Бенчич.

источник: «Советский спорт»
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