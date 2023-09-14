Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего, обыграв Жабер

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в американском Сан-Диего.

В матче второго круга 22-летняя спортсменка обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча длилась один час и 47 минут. Анастасия один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати. На счету Онс два эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов при 12 попытках.

За выход в полуфинал Потапова сразится с американкой Софьей Кенин.