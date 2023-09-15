Новак Джокович признался, что статус первой ракетки мира для него – не приоритет

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович признался, что статус первой ракетки мира не является для него приоритетом в карьере.

«Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году, но это не приоритет. Моим приоритетом было выиграть турниры «Большого шлема» в этом сезоне. Я выиграл три и в четвертом вышел в финал. Для меня это идеальный год, не говоря уже о том, что я представляю свою страну», – приводит слова Джоковича Marca.

Напомним, в завершившимся US Open-2023 Джокович одолел в финале россиянина Даниила Медведева в трех сетах. Именно после этого турнира сербский теннисист вновь возглавил мировой рейтинг ATP, сместив с первой строчки испанца Карлоса Алькараса.