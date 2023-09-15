Анна Калинская в паре с Путинцевой пробились в финал турнира в Осаке

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева стали финалистками турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония) в парном разряде.

В полуфинальном матче соревнований спортсменки одержали победу над японскими теннисистками Эри Ходзуми и Макото Ниномии со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 10:7. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 9 минут.

В финале японского турнира Калинская и Путинцева встретятся с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам и украинкой Надеждой Киченок.