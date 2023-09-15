Чесноков оценил перспективы Рублёва в будущем выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением об игре российского теннисиста Андрея Рублёва на турнирах серии «Большого Шлема».

«Я считаю, что Рублёву часто не везло с соперниками, он три раза проиграл Медведеву, два раза Джоковичу. Мало кто в мире сейчас может их обыграть. Главное, не расстраиваться и продолжать работать. Девять раз выйти в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» не каждому удается, и я уверен, что он сможет преодолеть эту стадию, у него все для этого есть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Рублёв является победителем 18 турниров категории ATP. В 2021 году он завоевал Кубок Дэвиса, а в 2014-м выиграл юниорский Открытый чемпионат Франции. В нынешнем сезоне ему удалось выйти в четвертьфинал в трёх турнирах «Большого Шлема».