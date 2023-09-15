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Чесноков оценил перспективы Рублёва в будущем выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»

В текущем сезоне россиянин трижды становился четвертьфиналистом мэйджоров, но в следующий раунд не выходил.
15 сентября 2023 13:54
автор: Глеб Шевяков

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением об игре российского теннисиста Андрея Рублёва на турнирах серии «Большого Шлема».

«Я считаю, что Рублёву часто не везло с соперниками, он три раза проиграл Медведеву, два раза Джоковичу. Мало кто в мире сейчас может их обыграть. Главное, не расстраиваться и продолжать работать. Девять раз выйти в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» не каждому удается, и я уверен, что он сможет преодолеть эту стадию, у него все для этого есть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Рублёв является победителем 18 турниров категории ATP. В 2021 году он завоевал Кубок Дэвиса, а в 2014-м выиграл юниорский Открытый чемпионат Франции. В нынешнем сезоне ему удалось выйти в четвертьфинал в трёх турнирах «Большого Шлема».

источник: ТАСС
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