Джокович одержал победу над Давидович-Фокиной в матче Кубка Дэвиса

Сегодня, 15 сентября, в группе С Кубка Дэвиса состоялся матч между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем. Серб оказался сильнее – 6:3, 6:4. При этом во втором сете Новак отыгрался с 1:4.

Встреча продлилась 1 час 48 минут. За это время Давидович-Фокина четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Джоковича 9 эйсов, одна двойная ошибка и 3 успешно использованных брейк-пойнта из пяти.

Сборная Сербии с двумя победами занимает второе место в группе С, пропустив вперёд лишь Чехию. Следом располагаются Южная Корея и Испания.