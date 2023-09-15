Новак Джокович: никто не гарантирует, что Алькарас войдёт в число лучших в истории

Первая ракетка планеты Новак Джокович высказался об успехах испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Алькарас уже выступает на высочайшем уровне. Он всего пару лет в Туре, но завоевал два титула на «Шлемах» и стал самым молодым лидером рейтинга в истории. Для 19-летнего парня прошлый сезон сложился просто невероятно.

Карлос – особенный. Он построит выдающуюся карьеру, если сможет избежать травм и поддерживать свой уровень игры. Однако никто не гарантирует, что он войдёт в число лучших в истории», – приводит слова серба пресс-служба ATP.

Напомним, помимо выигранных Уимблдона (2023) и Открытого чемпионата США (2022), испанец побеждал на 12 турнирах АТР.

Добавим, что Алькарас и Джокович встречались уже 4 раза. Карлос был сильнее в финале Уимблдона и 1/2 финала турнира в Мадриде, Новак – в полуфинале «Ролан Гаррос» и в решающем матче «Мастерса» в Цинциннати.