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«Он не будет популярным, как Федерер и Надаль». Экс-тренер Серены Уильямс – о Джоковиче

Мнение Ренне Стаббс.
16 сентября 2023 11:51
автор: Виталий Овсянников

Австралийская экс-теннисистка Ренне Стаббс, ранее тренировавшая легендарную Серену Уильямс, высказала своё мнение о первой ракетке мира Новаке Джоковиче.

«Показатели Джоковича просто невероятны. Для меня как для бывшей профессиональной спортсменки и человека, долго наблюдавшего за его игрой, он является образцом целеустремлённости. Федерер и Надаль тоже всегда хотели выигрывать, но Новак этим одержим. Он хочет улучшать свои показатели, потому что знает, что не будет таким популярным, как Роджер и Рафа», — заявила Стаббс в подкасте The Rennae Stubbs Tennis.

Напомним, 36-летний Джокович является рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (24). Также он является обладателем рекорда по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP (390).

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