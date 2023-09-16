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Бывший тренер Серены Уильямс: Медведев нравится мне как человек и как игрок

Россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.
16 сентября 2023 14:45
автор: Александр Поволоцкий

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Рене Стаббс высказалась о российском теннисисте Данииле Медведеве.

Отметим, что австралийка тренировала ранее американку Серену Уильямс.

«Мне нрaвится Медведев. Он тaкой честный. Почему он нe так популярен? Думaю, он не ищет внимания. Он не стрeмится стать гостем шоу «Доброе утрo, Америка» или любoго другого. Не думаю, что Медвeдеву хочется быть суперпoпулярным. Но он мнe действительно нравится как человек и как спортсмeн. Он энергичен и великодушeн во многих отношениях», — цитирует Стаббс Sportskeeda.

На минувшем US OPen Медведев дошел до финала в одиночном разряде. В решающей встрече он уступил сербу Новаку Джоковичу.

источник: Sportskeeda
«Он не будет популярным, как Федерер и Надаль». Экс-тренер Серены Уильямс – о Джоковиче
Мнение Ренне Стаббс.
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